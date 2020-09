Aantal klachten van omwonenden Brussels Airport nam vorig jaar af TTR

05 september 2020

06u20

Bron: Belga 0 Het aantal klachten van omwonenden bij de ombudsdienst van Brussels Airport is ruim gehalveerd vorig jaar, van 94.374 in 2018 tot 41.575 in 2019. Dat berichten de Sudpresse-kranten.

Ombudsman Philippe Touwaide neemt een zekere ontmoediging waar bij de omwonenden. "De sterke vermindering van het aantal klachten zou kunnen te wijten zijn aan de vermoeidheid van de mensen, want sinds 2014 is er niets ondernomen. In meer dan vijf jaar is er geen verbetering doorgevoerd. Het resultaat is dat burgers gedemotiveerd raken, omdat ze geen vooruitgang merken, en ervan uitgaan dat klagen tot niets dient."

Een andere verklaring volgens Touwaide is een proactieve communicatie vanuit de ombudsdienst. En ook het baangebruik speelt mee, zegt hij. "Hoe meer de gebruikelijke banen gebruikt worden (25L en vooral 25R), hoe minder we klachten krijgen. Het gebruik van alternatieve banen leidt dikwijls tot klachten, vragen en betwistingen.”

Lees ook. Toerismeprofessor ziet het somber in: “Grote klap voor kleine reisbureaus moet nog komen” (+)