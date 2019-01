Aantal klachten over arbeidsongeschiktheidsattesten bijna verdubbeld in 2018 ttr

10 januari 2019

11u29

Bron: belga 0 In 2017 liepen 64 klachten binnen bij de Orde der Artsen over attesten van arbeidsongeschiktheid. In 2018 verdubbelde dat aantal bijna (115 klachten). Dat meldt Medi-Sfeer, het weekblad van de huisarts. Een arbeidsongeschiktheidsattest is verplicht vanaf de eerste dag afwezigheid wegens ziekte op het werk. Het dient om die afwezigheid te rechtvaardigen, maar daarvoor moet een gegronde medische reden bestaan.

Werkgevers behoren tot de grootste groep klagers bij de Orde voor het misbruik van die attesten van arbeidsongeschiktheid, omdat ze er financieel onder te lijden hebben. Daarnaast dienden het voorbije jaar ook heel wat rechtbanken klacht in, omdat mensen voor de verkiezingen een ongeschiktheidsattest vroegen om niet te hoeven zetelen in een tel- of stembureau.

Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde, beklemtoont dat het gros van de artsen deze attesten niet uitreikt. "Dat neemt niet weg dat het fenomeen bestreden moet worden. Een medisch attest moet waarheidsgetrouw, objectief en bondig opgesteld zijn; het kan geen veronderstellingen of hypothesen aanreiken of bevestigen, enkel feiten. Jammer genoeg blijven valse of welwillendheidsattesten koploper van het aantal klachten bij de Orde."

Deneyer raadt artsen aan ter preventie een tekst van de Orde op te hangen in de wachtkamer. De tekst luidt als volgt: "Het is nutteloos aan de dokter een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel een vals attest vragen als verstrekken wordt door de wet strafbaar gesteld. Art. 196-197-213-214 van het Strafwetboek.”