Aantal kinderen en jongeren in jeugdhulp blijft toenemen TTR

07 oktober 2020

08u13

Bron: Belga 0 Het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp blijft jaar na naar stijgen. Vorig jaar zaten bijna 22.000 kinderen en jongeren in een open instelling of een pleeggezin, en dat zijn er 10 procent meer dan in 2017. Dat berichten Knack en VRT NWS op basis van het jaarverslag "Jeugdhulp" van het agentschap Opgroeien.

Het agentschap Opgroeien is sinds enkele jaren volledig verantwoordelijk voor het welzijn van kinderen en jongeren in Vlaanderen en is het gevolg van een fusie tussen het vroegere Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Katrien Verhegge en Bruno Vanobbergen, die aan het hoofd staan van het agentschap, zeggen niet verrast te zijn door de stijging. “De drempels waartegen jongeren botsen, worden steeds groter. Wij kunnen bovendien als samenleving blijkbaar minder goed om met tegenslag. Alleen de successen tellen nog. Daardoor wordt er sneller gespecialiseerde hulp ingeroepen”, aldus Vanobbergen.

Het totale aantal kinderen en jongeren in zogenaamde "verontrusting" dat door de sociale diensten van onze jeugdrechtbanken wordt gemeld, steeg de voorbije twee jaren met 5 procent tot bijna 15.000 kinderen. Opvallend is de stijging van het aantal cases dat door de parketten als hoogdringend wordt beschouwd: van 845 in 2017 tot 1.165 in 2019. Dat gaat bijvoorbeeld om kinderen die uit een gezin worden gehaald als de ouders verslaafd zijn aan drugs en/of alcohol, en niet meer in staat zijn om voor hen te zorgen.

Het aantal kinderen in de pleegzorg steeg op twee jaar tijd van 7.693 dossiers in 2017 tot 9.038 vorig jaar. Het gaat om een bewuste keuze van de Vlaamse regering om voor deze oplossing te kiezen in plaats van de kinderen naar een instelling te sturen.