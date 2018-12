Aantal kandidaten in politieopleidingen blijft stijgen TT

28 december 2018

Bron: Belga 0 In 2018 hebben 2.431 kandidaten een opleiding aangevat voor politiejobs, gaande van van inspecteur tot hoofdcommissaris. Dat is een stijging met ruim een derde vergeleken met 2017 toen 1.787 kandidaten opgeleid werden in de tien politiescholen. In 2016 ging het om 1.768 kandidaten. Volgend jaar wil de geïntegreerde politie op hetzelfde elan voortwerken en zo'n 2.350 kandidaten opleiden, meldt de federale politie.

De voorbije jaren is de nood aan nieuwe politiemedewerkers op het terrein blijven stijgen. De aspirant-inspecteurs zijn met 1.357 kandidaten de grootste groep in opleiding. Van deze groep zijn 1.258 nieuwe politiemensen extern gerekruteerd waaronder 136 rechtstreeks door de politiezone Antwerpen.

De nationale politieacademie heeft in 2018 voor het eerst een basisopleiding voor beveiligingsagenten georganiseerd. Deze politiemedewerkers gaan aan de slag bij de nieuwe Directie van de Beveiliging die de beveiliging van onder andere gebouwen op de nationale luchthaven, nucleaire installaties en gerechtshoven voor haar rekening neemt. Na een intense selectieprocedure zijn de eerste 414 aspirant-beveiligingsagenten met deze opleiding gestart. 168 beveiligingsagenten zijn intussen benoemd en sinds september aan het werk. Naast de beveiligingsagenten werden in 2018 ook 70 agenten van politie opgeleid.

De versterking van het basiskader heeft ook gevolgen voor de omkadering. Op 1 oktober hebben 385 aspirant-hoofdinspecteurs hun opleiding aangevat. Ook 62 gespecialiseerde hoofdinspecteurs, bijvoorbeeld laboranten, zijn met hun opleiding gestart. Het aantal aspirant-commissarissen in opleiding steeg van 72 in 2017 naar 143 in 2018. Volgend jaar starten 80 kandidaten de opleiding voor het directiebrevet van hoofdcommissaris.

