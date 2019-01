Aantal kabeldiefstallen op spoor verdrievoudigd in één jaar tijd: Infrabel overweegt inzet drones LH

28 januari 2019

17u57

Bron: Belga 0 Het aantal kabeldiefstallen op het Belgische spoor is tussen 2017 en 2018 verdrievoudigd, van 104 naar 305, ofwel bijna één diefstal per dag. Dat zegt RTL TVI en het nieuws wordt bevestigd door Infrabel. Vandalisme veroorzaakte 2 uur en 20 minuten vertraging per dag in 2018, met een piek in oktober, toen dat opliep tot 10 uur per dag.

De cijfers dalen al verschillende jaren, maar daar kwam vorig jaar dus een eind aan. "De tweede helft van 2018 gaan ze opnieuw de hoogte in met in oktober alleen al 84 feiten, die het werk waren van een georganiseerde bende", zei woordvoerder van Infrabel Frédéric Sacré op RTL TVI. Volgens de zender werd een bende opgepakt en trof de politie daarbij 91 ton koper aan. De afgelopen weken trekt het aantal diefstallen echter opnieuw aan.

Infrabel overweegt intussen de inzet van drones tegen de diefstallen. "De techniek is er. De financiële middelen kunnen we vrijmaken aangezien dit belangrijk is voor de gebruikers van ons netwerk. Maar de wet laat dit momenteel nog niet toe", aldus Sacré.

Aluminium

Ook ander maatregelen worden momenteel overwogen, onder meer de vervanging van koper door aluminium. "Dat is een oplossing die tijd vergt. We hebben 7.600 kilometer spoorlijn. We kunnen niet alles op hetzelfde moment vervangen", stelt Sacré.

Infrabel, dat de gerechtelijke procedures tegen de dieven heeft opgedreven, begraaft kabels ook onder beton, maar die drastische aanpak heeft als nadeel dat interventies en reparaties daardoor meer tijd in beslag nemen.