Aantal jongeren dat hulp zoekt door corona stijgt pijlsnel: “Ik voel me gewoon zo machteloos” Redactie

07 oktober 2020

06u37 12 Alsmaar meer jongeren zoeken hulp door de aanhoudende coronamaatregelen. Bij de jongerentelefoon Awel is het aantal oproepen over eenzaamheid, depressie en angst de voorbije maand verdubbeld in vergelijking met september vorig jaar. Vier jongeren van de #generatiecorona doen hun verhaal: “ik voel me vaak zo machteloos”.

Sinds het school- en academiejaar is gestart, is het aantal oproepen rond depressie, eenzaamheid en angst gevoelig toegenomen bij jongerentelefoon en -chatdienst Awel. Alleen al tijdens de laatste week van september liepen 49 oproepen binnen van jongeren die met depressieve gedachten kampten. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er ‘maar’ 20. Ook de cijfers van jongeren die met eenzaamheid, angst en spanning kampen verdubbelen. In de week van 14 tot 20 september contacteerden 46 jongeren Awel om geholpen te worden met hun angstige gedachten, terwijl dat er vorig jaar nog 19 waren.

De lockdown heeft er dus stevig op ingehakt bij de jonge generatie, dat is duidelijk. Heel wat tieners voelen zich vergeten in deze bizarre tijden.

Bekijk de vier getuigenissen en het advies van psychiater Dirk De Wachter:

