Aantal ingeschreven wagens steeg in België met meer dan 50 procent door komst van nieuwe emissietest AW

19 september 2018

12u04

Bron: Belga 0 De introductie van de nieuwe emissietest WLTP zorgde voor fors meer inschrijvingen van nieuwe personenwagens in Europa tijdens de maanden juli en augustus. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie ACEA.

In juli werden in Europa 10,5 procent meer nieuwe personenwagens ingeschreven, in augustus 31,2 procent. Een aantal autobouwers bood wagens die nog niet WLTP-conform waren aan interessante prijzen aan of schreef de wagens zelf in om ze nadien als tweedehands te verkopen en zo te vermijden dat ze onverkoopbaar zouden worden.

In België noteerde automobielfederatie Febiac in augustus een stijging met 53,27 procent van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens.

Vanaf 1 september van dit jaar moeten alle nieuwe auto's die in Europa verkocht worden, beantwoorden aan de nieuwe WLTP norm. Enkel een beperkt aantal voertuigen dat nog volgens de vorige NEDC-procedure gehomologeerd werd, kan nog als nieuw ingeschreven worden.

Febiac verwacht ook dat de komende maanden een daling van de registraties zichtbaar zal zijn om het evenwicht te herstellen.