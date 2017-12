Aantal inbraken neemt opnieuw af: -11.000 op één jaar tijd SI

14u14

Bron: VTM NIEUWS 2 Photo News Het aantal woninginbraken in ons land blijft maar dalen. Uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dat het aantal woninginbraken in ons land blijft dalen. In 2016 waren er 16 procent minder inbraken dan in 2015 en die trend zet zich ook dit jaar verder.

In 2015 werd er 67.103 keer ingebroken in ons land, in 2016 was dat nog 56.215 keer, een daling met 10.888 inbraken. In de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er 13.668. Als die trend zich doorzet zouden er dit jaar nog slechts iets meer dan 40.000 inbraken zijn.

Alerte burgers en preventieve acties

Volgens Demon is de daling te danken aan de preventieve acties van politiezones op inbraken en alerte burgers die zich groeperen in buurtinformatienetwerken. "175 van de 189 politiezones hebben woninginbraken als een prioritair thema opgenomen in hun zonaal veiligheidsplan. Maar ook inwoners zelf hebben een actieve rol in het voorkomen van inbraken. Mensen zijn alerter en melden verdachte zaken sneller aan de politie, buurtinformatienetwerken (BIN) spelen hierin een belangrijke rol", zegt Demon.

Uit de cijfers blijkt verder dat de meeste inbraken overdag plaatsvinden. "Mensen zijn dan vaak gaan werken of een hobby gaan uitoefenen waardoor het logisch is dat de meeste inbraken overdag plaatsvinden en niet ‘s nachts. Bovendien zien we dat er op vrijdag en zaterdag meer inbraken werden gepleegd dan op andere weekdagen. Mensen zijn tijdens die weekenddagen al eens uit huis en dan zien inbrekers hun kans schoon", aldus Demon.

Vlaams-Brabant en Antwerpen

In Antwerpen en Vlaams-Brabant is de dalende trend niet even hard merkbaar. Zo werd er in Vlaams-Brabant al 1.498 keer ingebroken in de eerste drie maanden van dit jaar. Als die frequentie zich heeft doorgezet heeft in de rest van het jaar, is er zelfs sprake van een stijging tegenover vorig jaar. Ook in Antwerpen wordt best afgewacht op de cijfers van de rest van het jaar.

Van alle provincies in ons land is Henegouwen de onveiligste en Luxemburg de veiligste. In Vlaanderen wordt er het minst ingebroken in West-Vlaanderen en het vaakst in Antwerpen.