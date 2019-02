Aantal inbraken in Belgische bankkantoren spectaculair gedaald, aantal plofkraken verviervoudigd kg

04 februari 2019

16u42

Bron: Belga 0 Nooit eerder waren er zo weinig gewapende overvallen op Belgische bankkantoren. In 2018 vonden twee overvallen plaats, tien jaar geleden waren het er nog meer dan honderd. Dat meldt bankenfederatie Febelfin. Ook het aantal inbraken in bankkantoren is spectaculair gedaald. Het aantal plofkraken zit dan weer in de lift.

Het aantal gewapende overvallen daalde op tien jaar tijd van 116 naar slechts 2. Het aantal inbraken kelderde in die tijd evengoed: van 78 naar 12. Een piek werd zichtbaar in 2009, toen er 195 inbraken in bankkantoren plaatsvonden. Sindsdien gaat het aantal in dalende lijn.



De reden voor de afnames moet volgens Febelfin gezocht worden bij een betere beveiliging van de kantoren en de steeds kleinere hoeveelheid cash geld in de kantoren. "Dat verklaart ook waarom het aantal (pogingen tot) plofkraken van geldautomaten wel is gestegen: 18 in 2018, tegenover 4 in 2017", aldus Febelfin.

Plofkraken

Het afgelopen jaar hebben de banken volgens de federatie intensief overlegd met politici en de politie, zowel nationaal als internationaal, om de golf van plofkraken een halt toe te roepen. "Er zijn verschillende veiligheidsmaatregelen genomen: minder contant geld in geldautomaten, meer beveiliging van geldautomaten en de installatie van detectiesystemen die pogingen tot inbraak snel opsporen", klinkt het.



In Antwerpen vond gisteren nog een spectaculaire inbraak plaats in een filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei. De daders wisten er door middel van tunnels de kluizenzaal te bereiken.

