Aantal inbeslagnames van mishandelde dieren in Wallonië opmerkelijk gestegen in 2018 ttr

09 januari 2019

15u56

Bron: belga 0 In 2018 is er in Wallonië een opmerkelijke stijging opgetekend van het aantal dieren dat in beslag is genomen wegens mishandeling. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het kabinet van de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio. Terwijl het in 2017 nog om 256 dieren ging, is het aantal vorig jaar gestegen tot 923.

In totaal waren er in 2018 86 inbeslagnames, terwijl het er een jaar eerder nog 56 waren. De stijging is "gelinkt aan de aard van de interventies", verklaart woordvoerder François Dubru. "Zo werden in 2018 114 runderen in beslag genomen, iets wat niet gebeurde in het voorgaande jaar. Ook 284 honden werden in 2018 meegenomen, tegenover 96 het jaar voordien." Wanneer ze in beslag genomen zijn, worden de dieren naar een opvangcentrum gebracht.

Het aantal geopende dossiers bij de dienst dierenwelzijn is dan weer redelijk stabiel gebleven: 3.454 in 2018, tegenover 3.403 in 2017. Het aantal klachten dat binnengekomen is via het online formulier is met 1.452 klachten in 2018 licht gedaald. In 2017 waren het er 1.792.



Van de 3.544 geopende dossiers zijn er 1.590 een processen-verbaal opgesteld. Sommigen daarvan werden na een onderzoek wel geklasseerd. De cijfers over het aantal inbeslagnames van mishandelde dieren in Vlaanderen zijn nog niet bekend.