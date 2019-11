Aantal huwelijken in Vlaanderen stijgt ttr

04 november 2019

14u58

Bron: belga 1 Vorig jaar werden 45.059 huwelijken in België voltrokken. Dat is een lichte stijging van 1,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor, vooral toe te schrijven aan Vlaanderen. Terwijl het aantal huwelijken in Brussel Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië stabiel blijft, werden er in Vlaanderen 2,1 procent meer huwelijken voltrokken. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau, Statbel.

Het aantal echtscheidingen klokte af op 23.135, en evolueert daarmee nauwelijks. Met 38.921 blijft ook de hoeveelheid verklaringen van wettelijk samenwonen stabiel. Het aantal beëindigingen van wettelijke samenwoning stijgt daarentegen met 4,4 procent ten opzichte van 2017. Een huwelijk is echter de belangrijkste oorzaak van die beëindigingen, voegt Statbel eraan toe.

Bovendien gingen in 2018 koppels rond de leeftijd van dertig jaar voor het eerst wettelijk gaan samenwonen. Dat is gemiddeld op 31,4 jaar voor de eerste samenwonende en 29,4 jaar voor de tweede samenwonende. Koppels die wilden trouwen deden dat iets later, namelijk als ze 33 jaar zijn. De gemiddelde duur van een huwelijk schommelt rond de vijftien jaar. Ook dat is de laatste jaren stabiel gebleven.

Ten slotte blijken de zomermaanden nog steeds het populairst om in het huwelijksbootje te stappen. Zo'n 53,9 procent van de huwelijken vindt plaats tijdens deze periode.