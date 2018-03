Aantal hommels gedecimeerd: "Er is onmiddellijke actie nodig!" kg

26 maart 2018

17u03

Bron: Belga 0 Het gaat niet goed met de hommel. Op honderd jaar tijd is de populatie maar liefst gedecimeerd. Belgische wetenschappers roepen dan ook op tot actie om niet alleen de hommel, maar heel ons huidige ecosysteem te redden. " De toekomst van de mens hangt af van biodiversiteit", klinkt het.

Van de 31 soorten hommels die in het begin van de 20e eeuw in België leefden, worden er momenteel nog slechts 8 vaak gespot. De andere soorten zijn uiterst zeldzaam geworden; 7 van hen zijn volledig verdwenen. Dat wordt duidelijk uit de doctoraalscriptie van PHD-studente Sarah Vray.

Een cijfer kan Vray op de terugloop van de hommelpopulatie niet plakken. "We weten wel dat honderd jaar geleden ongeveer 1.000 hommels aangetroffen werden op een dag van monsterneming, terwijl er nu met moeite nog honderd gespot worden op zo'n dag", schrijft Vray.

"Even dramatisch als de honingbij"

Indien het aantal hommels blijft slinken, voorspelt dat weinig goeds. De hommel is immers een belangrijke bestuiver, en zorgt ervoor dat groenten en fruit - zoals pakweg tomaten, bosbessen en cranberries - zich kunnen voortplanten. Hoewel het uitsterven van de hommel veel minder media-aandacht krijgt dan hetzelfde lot van de honingbij, zijn beide evoluties even dramatisch, aldus de doctoranda.

Waarom de insectenpopulatie terugloopt, is te verklaren door een aantal factoren. De verstedelijking bijvoorbeeld, maar ook het gebruik van pesticiden of de mechanisering van de landbouw. Daarnaast speelt het broeikaseffect een grote rol; uit de observaties van Vray blijkt dat hommels enorm lijden onder periodes van droogte.

"België moet het voortouw nemen"

Niet toevallig roept ook een groep van Belgische onderzoekers deze week op tot actie. In een statement dat door ongeveer 270 wetenschappers ondertekend werd, eisen de onderzoekers dat de overheid dringende maatregelen neemt om de biodiversiteit te beschermen. "De toekomst van de mens hangt af van biodiversiteit. België moet, als een land waarin het verlies aan biodiversiteit al grote gevolgen heeft en als een primaire kenniseconomie, het voortouw nemen in de bescherming van de biodiversiteit. Het wordt tijd dat we hier de hoogste prioriteit aan geven."

De oproep komt er enkele dagen nadat IPBES, een platform van internationale wetenschappers, in een rapport aan de alarmbel had getrokken over de terugval van het aantal dier- en plantensoorten. In het document wordt gewag gemaakt van een "massale uitsterving".

Meer bewustmaking

De Belgische wetenschappers benadrukken dat het verlies van biodiversiteit op nationaal, regionaal en lokaal niveau moet worden aangepakt. Zo wordt onder meer gepleit voor meer bewustmaking en een duidelijkere definiëring van beleidsdoelstellingen. Daarnaast menen ze ook dat ecologische aspecten een rol moeten spelen in de meting van de nationale welvaart.