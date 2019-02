Aantal griepgevallen blijft gemiddeld maar stijgt nog steeds ADN

20 februari 2019

13u41

Bron: Belga 1 Het aantal gevallen van griep in België blijft gemiddeld, maar blijft ook nog steeds stijgen. Dat blijkt uit cijfers van het wetenschappelijk onderzoekcentrum Sciensano.

In de week van 28 januari tot 3 februari raadpleegden 365 per 100.000 inwoners een huisarts voor griepsymptomen. Tussen 4 en 10 februari steeg dat aantal fors naar 670 personen per 100.000. Vorige week raadpleegden 730 personen per 100.000 inwoners een huisarts met griepsymptomen en het onderzoekscentrum beschouwt dat als "gemiddeld".



"Het aantal gevallen blijft dus nog toenemen, maar niet noemenswaardig veel", zegt Sciensano. De griep stijgt verder bij jonge kinderen (0-4 jaar) en bij ouderen (65-plussers). Ze blijft stabiel in andere leeftijdsgroepen.