Aantal griepgevallen blijft dalen, maar epidemie is nog niet voorbij

26 februari 2020

16u10

Bron: Belga 0 Tussen 17 en 23 februari hebben 393 mensen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid). Hun aantal daalde licht tegenover de voorgaande weken, maar de griepepidemie is nog niet voorbij. Dat zegt onderzoekscentrum Sciensano.

Om van een griepepidemie te spreken, moet de epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners twee weken op rij worden overschreden. Dat was het geval sinds 5 februari. De griepintensiteit is momenteel gemiddeld, zegt Sciensano.

Kinderen

Het totaal aantal griepgevallen daalde deze week opnieuw, maar blijft voorlopig boven de epidemische drempel. Het aantal gevallen steeg echter wel bij kinderen en ouderen in Wallonië, in Vlaanderen bij jonge kinderen (0 tot 4 jaar) en in Brussel bij personen van 5 tot 64 jaar.



Sciensano ontving vorige week 26 stalen vanuit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 14 stalen werd het griepvirus bevestigd.

Peilnetwerk

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie opgevolgd dankzij een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen verspreid over België: 2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië.

Zij rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen op ter analyse. In dit stadium van het griepseizoen observeert Sciensano een matig aantal opnames in vergelijking met de vorige 2 seizoenen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met ernstige verwikkelingen is iets hoger in vergelijking met de vorige jaren.

De epidemie houdt volgens Sciensano waarschijnlijk nog enkele weken aan.

