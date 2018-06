Aantal grenscontroles gestegen sinds nieuwe Europese verordening TTR KV

18 juni 2018

17u11

Bron: Belga 0 Het aantal controles van passagiers die vanop een Belgische luchthaven reizen naar een bestemming buiten de Schengenzone is in 2017 meer dan verdubbeld en in de zomermaanden zelfs verdrievoudigd. Het gaat dan om de gevallen waarbij de identiteitsdocumenten gecontroleerd worden in de politiedatabanken en waarbij niet enkel de foto op het identiteitsdocument vergeleken wordt met de persoon die zich aandient. Die stijging is een gevolg van een nieuwe Europese verordening die in april 2017 in werking getreden is. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van de federale politie.

De luchtvaartpolitie controleerde in 2017 8.900.690 passagiers. Sinds april 2017 is artikel 8.2 van de Schengengrenscode immers van kracht. Dat houdt in dat de reisdocumenten van alle passagiers die reizen naar een bestemming buiten de Schengenzone systematisch gecontroleerd moeten worden in de politiedatabanken. Voordien bleef het doorgaans bij een controle van de geldigheid en echtheid van het identiteitsdocument en keek de politie of de foto overeenstemde met de persoon die voor hen stond.

In de eerste drie maanden van 2017 ondergingen nog ongeveer 300.000 passagiers per maand een grondige controle, terwijl dat nadien steeg tot ongeveer 800.000 passagiers per maand of zelfs meer dan 1.000.000 in juli en augustus.

Bij de scheepvaartpolitie is het aantal fysieke controles van passagiers om dezelfde reden gestegen tot 320.671. Het aantal personen die illegaal in ons land verblijven en onderschept werden door de scheepvaartpolitie, is echter met 31,5 procent gedaald tot 1.414. Dat kan volgens het jaarrapport een gevolg zijn van een verschuiving van de smokkelroutes en een verplaatsing van het fenomeen van transmigratie naar het binnenland.

Terreurdreiging

Verder bleven de gevolgen van de aanslagen van maart 2016 ook vorig jaar nog voelbaar, staat te lezen in het jaarverslag. In totaal ging 15,3 procent van de onderzoekscapaciteit van de gerechtelijke politie naar de terreurdreiging, waarmee terrorisme nog steeds op één staat op het vlak van geïnvesteerde onderzoekscapaciteit. In 2016 was dat echter nog 19 procent.

De gerechtelijke politie heeft in 2017 in totaal 2.907 aanhoudingen verricht. Het gaat in de eerste plaats om drugsfeiten (559), gevolgd door geweldfeiten (296) en mensenhandel en mensensmokkel (266). Er werden 244 aanhoudingen verricht die verband hielden met terrorisme.

Verkeersovertredingen

De wegpolitie stelde in 2017 op de snelwegen en gelijkgestelde wegen bijna 1,6 miljoen snelheidsovertredingen vast, tegenover meer dan 1,2 miljoen het jaar ervoor. Het aantal alcoholovertredingen daalde met 20,8 procent tot 4.083.

Er is eveneens een duidelijke daling van het aantal overtredingen gelinkt aan gsm-gebruik achter het stuur (10.857, -24 procent), het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van kinderzitjes (6.018, -30,6 procent) en tachograafraude bij vrachtwagens (999, -23 procent)

Dat is volgens het jaarverslag te wijten aan twee factoren. Eerst en vooral werden er in 2016 meer controles verricht als gevolg van de aanslagen, een situatie die zich in 2017 niet voordeed, waardoor er een daling van het aantal controles was. Door een personeelstekort heeft de wegpolitie bovendien de opdrachten moeten herzien en zijn er minder proactieve controles georganiseerd.

De wegpolitie presteerde 37.499 uren in het kader van vip-escortes en Europese toppen. In 2017 vonden er onder meer zes Europese toppen en een NAVO-top plaats. Tijdens die toppen is de wegpolitie verantwoordelijk voor escortes van staatshoofden, regeringsleiders of Europese vips. Het aantal toppen bleef gelijk in vergelijking met 2016, maar ze duurden langer. Daardoor is het aantal gepresteerde uren in het kader van vip-escortes gestegen, aldus het jaarverslag.