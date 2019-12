Aantal gevallen van fysiek intrafamiliaal geweld licht gestegen SVM

23 december 2019

14u28

Het aantal geregistreerde gevallen van fysiek intrafamiliaal geweld is in 2018 gestegen van 20.759 tot 21.604. Bij de andere geweldsvormen (psychisch, economisch en seksueel) was er ongeveer een stabilisering. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open Vld).

In 2018 registreerden de politiediensten 10.705 feiten (10.417 in 2017) van fysiek intrafamiliaal geweld binnen het koppel in het Vlaams Gewest, tegenover 8.421 (8.042 in 2017) in het Waals Gewest en 2.478 (2.300 in 2017) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat het psychisch intrafamiliaal geweld betreft, werden er in 2018 15.806 feiten geregistreerd (15.764 in 2017). Daarnaast werden ook 1.415 feiten (1.423 in 2017) vastgesteld van economisch geweld en 139 feiten (148 in 2017) van seksueel geweld.

De Crem waarschuwt in zijn antwoord voor het hoge 'dark number' voor partnergeweld. "De grootste hindernis lijkt het zetten van de stap om klacht in te dienen", aldus de minister. Het is ook niet ongebruikelijk dat slachtoffers dit pas laat na de pleegdatum doen.