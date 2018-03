Aantal gemeenten dat statiegeld wil invoeren bijna verdubbeld in maand tijd TT

01 maart 2018

14u35 3 Het aantal gemeenten dat zich heeft aangesloten bij de Statiegeldalliantie, of heeft aangegeven dat te willen doen, is in een maand tijd bijna verdubbeld van 36 naar 59. De gemeenten vragen dat de Vlaamse regering nog dit jaar de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes goedkeurt.

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, dat in november van vorig jaar werd opgericht om te pleiten voor de invoering van statiegeld op het drankafval. Op 8 februari maakte de organisatie bekend dat 36 Vlaamse gemeenten zich al hadden aangesloten, samen met tientallen middenveldorganisaties uit Vlaanderen en Nederland. Zo sloot het Algemeen Boerensyndicaat zich deze week nog aan. Ook heel wat Nederlandse gemeenten zijn lid.

.@ABSvzwNATIONAAL sluit aan bij #Statiegeldalliantie! "Het is nu tijd om te stoppen met dweilen met de kraan open. (...) Het is overduidelijk dat met enkel sensibilisering dit niet zal lukken. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes werkt." https://t.co/d2V0qSaFSH Statiegeldalliantie(@ Statiegeldallia) link

Intussen blijft het aantal steden en gemeenten aangroeien met recent nog Mechelen als grootste stad. Ook gemeenten als Mol of Mortsel en de tien kustgemeenten hebben aangegeven zich te willen aansluiten (zie kaart of tabel onderaan).

In het lijstje ook gemeenten waar N-VA en Open Vld - beiden grote criticasters van het systeem - mee besturen. Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) is zelf voorstander van statiegeld, maar op aandringen van haar coalitiepartners heeft de sector een laatste kans gekregen om te bewijzen dat ze het zwerfvuil zelf kan verminderen met sensibiliseringscampagnes. In 2016 was er een nulmeting, tegen de zomer komt er een nieuwe meting om te kijken wat het effect is. Heeft het allemaal weinig uitgehaald? Dan komt het terug op de regeringstafel en wordt - als het van de minister afhangt - het statiegeld ingevoerd.

Een overleg met de Vlaamse regering staat evenwel nog niet op het programma van de Statiegeldalliantie.

