Aantal geldopnames met de helft gedaald

IB

17 april 2020

05u22

Bron: Belga

2

In de loop van vorige maand is het aantal geldopnames gehalveerd. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende banken door La Libre. Ook de storting van cash geld is afgenomen. Het bedrag dat afgehaald wordt, ligt dan weer wel hoger.