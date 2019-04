Aantal geboortes in ons land voor zevende jaar op rij gedaald KVDS

09 april 2019

17u54

Bron: Belga 1 Binnenland Het aantal geboortes in ons land is voor het zevende jaar op rij gedaald. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. In 2017 telden we 119.102 geboortes. Dat waren er 2.059 minder dan het jaar voordien. In 2010 waren we nog goed voor 129.173 geboortes.

Het totale vruchtbaarheidscijfer ging van 1,68 kinderen per vrouw in 2016 naar 1,64 kinderen per vrouw in 2017. Daarmee komt de Belgische vruchtbaarheid net boven het Europese gemiddelde van 1,59 kinderen per vrouw voor de EU28 uit. Frankrijk (1,90), Zweden (1,78), Ierland (1,78), Denemarken (1,75) en het Verenigd Koninkrijk (1,74) scoren verder boven dat gemiddelde.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de vruchtbaarheid hoger omdat er meer vrouwen met de buitenlandse nationaliteit kinderen krijgen. Niet-Belgische vrouwen nemen er 52 procent van de geboortes voor hun rekening. In Vlaanderen en Wallonië ligt dat aandeel respectievelijk op 21,6 en 18,2 procent.

De gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun kind blijft stijgen, op nationaal niveau van 29,1 jaar in 1998 tot 30,6 jaar in 2016. Die evolutie is gelijkaardig voor de eerste geboorte: van 27,3 jaar in 1998 tot 28,9 jaar in 2016.