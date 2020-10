Aantal fietsers in september verdubbeld in Brussel TT

07 oktober 2020

08u52

Bron: Belga 0 In de voorbije maand reden in Brussel 87 procent meer fietsers rond dan in september vorig jaar. Het autoverkeer en het openbaar vervoer zaten in september nog niet op hun normale niveau. Dat meldt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) aan Bruzz.

Uit de cijfers van Brussel Mobiliteit blijkt dat er in september 11 procent minder auto's rondreden, en dat ze 17 procent minder kilometers aflegden. Die daling betekent niet per se dat automobilisten zich op een andere manier verplaatsen: velen werken wellicht nog steeds grotendeels van thuis. Op het openbaar vervoer blijven de cijfers stijgen: de metro zat in september op 64 procent van het aantal reizigers van een jaar eerder, bus en tram op 71 procent.

In september werden door de telpalen die op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan opgesteld ruim 585.000 fietsers geteld, tegenover 312.000 in september vorig jaar. Op dinsdag wordt het meest gefietst, op zaterdag het minst. Voor Van den Brandt is de conclusie duidelijk: "extra fietspaden lonen". "Als je nieuwe fietspaden bouwt, dan komen de fietsers er ook op af. We zijn blij dat zoveel Brusselaars voor de fiets kiezen, en zo ruimte laten aan zij die de auto echt nodig hebben.”



Het autoverkeer daalt tegelijk dus wel, maar die daling is minder uitgesproken in de tunnels, die op belangrijke assen liggen. In die tunnels is het verkeer gedaald met 1 tot 9 procent.

Volgens Van den Brandt is het autoverkeer voornamelijk gedaald in de kleinere straten en de woonwijken.

