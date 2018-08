Aantal erkende buitenlandse diploma's op twee jaar tijd bijna verdubbeld: "Een goede zaak voor onze krappe arbeidsmakt"

AW

02 augustus 2018

12u41

Bron: Belga 2 Het aantal buitenlandse diploma's dat in Vlaanderen wordt erkend, is op twee jaar tijd bijna verdubbeld van 1.731 in 2015 naar 3.231 in 2017. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Wie een buitenlands diploma heeft, kan dat in Vlaanderen laten erkennen als gelijkwaardig met een diploma in het Vlaams hoger onderwijs. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, onder meer op het vlak van kwaliteit van de buitenlandse opleiding en opleidinginstelling.

NARIC Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre) neemt de aanvragen onder de loep.

Het aantal aanvragen is de voorbije jaren alvast fors gestegen. Vorig jaar was er sprake van 5.194 aanvragen, een stijging met 40 procent tegenover 2015. Toen waren er 3.746 aanvragen.

De stijgende vraag leidt ook tot een stijgend aantal gelijkgeschakelde en erkende buitenlandse diploma's. Waar er in 2015 nog maar 1.731 buitenlandse diploma's erkend en gelijkgeschakeld werden, was dat aantal vorig jaar bijna verdubbeld naar 3.231. Volgens Bothuyne is de stijging "een goede zaak voor onze krappe arbeidsmakt". "Werkgevers smeken immers om gekwalificeerd personeel", aldus Bothuyne.

De toestroom van vluchtelingen van enkelen jaren geleden is volgens Bothuyne niet vreemd aan de stijgende cijfers. Bothuyne: "We zien het aantal aanvragen van vluchtelingen binnen het totaal aantal aanvragen bij NARIC stijgen. In 2015 maakten zij maar 13 procent (of 317) van het totaal uit, in 2017 was dat al 24 procent (of 1.255 aanvragen).

De prognose voor dit jaar is dat het aantal aanvragen zou stabiliseren op dit hoge niveau".

Toch valt er ook een kanttekening te maken bij de cijfers. Zo wordt de maximumtermijn van vier maanden voor de behandeling van een aanvraag nog vaak overschreden. "De erkenning van een diploma hoger onderwijs duurde in 2017 gemiddeld 165 dagen. Dat is 45 dagen langer dan de wettelijk vastgelegde termijn. Dit moet beter", aldus Bothuyne.