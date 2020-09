Aantal echtscheidingen blijft verder toenemen TTR

Bron: Belga 4 Het aantal echtscheidingen blijft maar toenemen. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen. De coronacrisis en de lockdown hebben gezorgd voor meer familiale spanningen.

Eerder raakte al bekend dat het aantal scheidingsakten in de tweede helft van mei met een kwart was gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het ging deels om een inhaaloperatie. Tijdens de lockdown konden akten immers moeilijk worden ondertekend. Maar de lockdown bleek ook een relatietest. En die blijkt niet voor iedereen geslaagd. Het aantal echtscheidingsakten blijft immers stijgen: met 19,3 procent in juni en met 13,2 procent in juli.

Notaris Bart van Opstal van Notaris.be ziet een duidelijke link met de coronacrisis. "Het continu samenwonen en samenwerken heeft er voor gezorgd dat de familiale spanningen zijn toegenomen".

Mensen kiezen daarbij vooral voor echtscheidingen met onderlinge toestemming. Zo'n minnelijke schikkingen kunnen op een goedkope en snelle manier worden geregeld.

