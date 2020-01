Aantal dossiers over examenbetwistingen fors gestegen in 2019 HLA

07 januari 2020

14u00

Bron: Belga 0 In 2019 werden bij de Raad voor Betwistingen over studievoortgangsbeslissingen 817 beroepen ingesteld. Dat zijn er 120 meer dan in 2018.

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, de vroegere Raad voor Examenbetwistingen, kunnen hogeschool- en universiteitsstudenten terecht die niet akkoord gaan met een ongunstige studievoortgangsbeslissing (betwisting examenresultaat, weigering inschrijving...), met het verlies van het leerkrediet door een overmachtssituatie of met een negatief antwoord op een vraag om een buitenlands diploma hoger onderwijs gelijkwaardig te verklaren met een Vlaams diploma.

Laagdrempelige procedure

De Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen werd in 2005 ingesteld met de bedoeling om betwistingen in het hoger onderwijs te behandelen; voordien lag die bevoegdheid bij de Raad van State. De intentie van de decreetgever was om de procedure laagdrempelig te houden (zonder advocaat, zonder procedurekosten). In die zin hoeft een toename van het aantal klachten niet te verbazen.

Van de 817 dossiers in 2019 ging het in 202 gevallen over studievoortgangsgeschillen, er waren 14 dossiers inzake erkenning van een buitenlands studiebewijs en ook nog 601 dossiers met betrekking tot leerkrediet. Dat laatste gaat bijvoorbeeld over gevallen waarbij men door ziekte niet heeft kunnen deelnemen aan examens.

Het aantal dossiers lag de voorbije jaren op nagenoeg hetzelfde peil: in 2018 werden 697 procedures opgestart voor de Raad, in 2017 673, in 2016 699 en in 2015 694.