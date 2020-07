Aantal dossiers kindermisbruik sterk gestegen tijdens lockdown Redactie

15 juli 2020

11u33

Bron: Belga 4 Het aantal dossiers over kindermisbruik is tijdens de lockdown sterk gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Child Focus. In een open brief trekt de organisatie aan de alarmbel.

Halverwege juli 2020 heeft Child Focus al meer dossiers geopend met betrekking op de seksuele integriteit van kinderen dan in heel 2019. “Onze verontwaardiging is groot bij het uitblijven van reacties van de politiek om de absoluut broodnodige en dringende verandering te brengen. Nooit mogen we dit aanvaarden, nooit mogen we de armen laten zakken”, klinkt het in de open brief. “We zijn het onze kinderen verschuldigd om de strijd tegen deze gruwelijke vormen van seksuele uitbuiting van kinderen niet op te geven. Integendeel, wij roepen eenieder op om een pact te sluiten waarin we al onze krachten verenigen in het belang van elk kind.”

