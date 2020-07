Aantal dossiers kindermisbruik sterk gestegen tijdens lockdown: “Kinderen meestal slachtoffer van iemand uit nabije omgeving” Redactie

15 juli 2020

11u33

Bron: Belga 32 Het aantal dossiers over kindermisbruik is tijdens de lockdown sterk gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Child Focus. In een open brief trekt de organisatie aan de alarmbel.

Halverwege juli 2020 heeft Child Focus al meer dossiers geopend met betrekking op de seksuele integriteit van kinderen dan in heel 2019. “Onze verontwaardiging is groot bij het uitblijven van reacties van de politiek om de absoluut broodnodige en dringende verandering te brengen. Nooit mogen we dit aanvaarden, nooit mogen we de armen laten zakken”, klinkt het in de open brief. “We zijn het onze kinderen verschuldigd om de strijd tegen deze gruwelijke vormen van seksuele uitbuiting van kinderen niet op te geven. Integendeel, wij roepen eenieder op om een pact te sluiten waarin we al onze krachten verenigen in het belang van elk kind.”

Zo is sinds het begin van de lockdown het aantal meldingen van online grooming (volwassen die minderjarigen online benaderen met seksueel misbruik als einddoel) bijna verdrievoudigd, zijn de dossiers rond sextortion (seksuele afpersing) van minderjarigen toegenomen met 118 procent en verdubbelde het aantal klachten van jongeren dat online seksueel geïntimideerd werd. Daarnaast verdrievoudigde het aantal meldingen van beelden van seksueel misbruik via het meldpunt stopchildporno.be.

Stijging op Europese schaal

Die stijging doet zich bovendien niet enkel voor in België. Zo meldt Europol in een rapport een vertienvoudiging van het aantal vaststellingen van beelden van seksueel kindermisbruik in maart op Europese schaal.

Child Focus stelt dat kinderen steevast het slachtoffer worden in deze pandemie.

De wereld van de grote mensen was dermate obsessief en enkelvoudig gericht op het virus, dat we voorbijgingen aan de leefwereld en (mentale) gezondheid en integriteit van onze kinderen Child Focus

“Adviezen voor kinderen werden genegeerd”

De organisatie hekelt dat adviezen van specialisten die waarschuwden voor de gevolgen van de lockdown voor kinderen steevast in de wind werden geslagen.

“In de Wetstraat leek men niet stil te staan bij de impact van dit alles op kinderen en jongeren in moeilijke situaties. Zonder het goed te beseffen, veroordeelden we op die manier sommige kinderen tot mishandeling, uitbuiting en misbruik”, aldus Child Focus in de open brief. “Kinderen worden meestal slachtoffer van iemand uit hun nabije omgeving. Vaak dus iemand die in hetzelfde ‘kot’ zit als de minderjarigen.”

Meer tijd op internet en wegvallen sociale controle rond daders

Kinderen spendeerden niet alleen meer tijd op het internet tijdens de lockdown, ook de sociale controle rond de daders viel weg. “Van bij het begin van de quarantaine vonden gelijkgezinden elkaar in de donkerste krochten van het internet wetende dat ze veel meer tijd ongestoord online zouden kunnen doorbrengen. En helaas, ook hier spelen de wetten van de markt van vraag en aanbod”, luidt het. “Bijgevolg diende nieuw materiaal geproduceerd te worden. Kinderen over de ganse wereld, ook in België, zaten binnen handbereik van mensen met slechte bedoelingen.”

Bovendien is de pakkans van de dader bijzonder klein. Omdat kinderen hun verhaal niet durven of mogen doen, wordt maar heel weinig aangifte gedaan, verklaart Child Focus. Die stelt dat er te weinig capaciteit is bij politie en justitie. “Slechts om en bij de 20 procent van het seksueel kindermisbruik materiaal kan worden onderzocht.”

Vijf actiepunten

Child Focus roept in de brief politici op om “over de partijgrenzen heen de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen prioritair te maken”.

De stichting stuurt hen in de goede richting met vijf actiepunten, die volgens haar cruciaal zijn om op korte termijn aan te pakken:

1: De strijd teken seksuele uitbuiting van minderjarigen, zowel online als offline, moet opgenomen worden in het federaal regeerakkoord. 2: Mediawijsheid moet als een afzonderlijk vak opgenomen worden in de eindtermen van alle graden in het lager en secundair onderwijs. Ook seksualiteitsbeleving moet daarin uitgebreid aan bod komen. 3: Politie, parket, het middenveld en de beschikbare hulpverlening moeten meer structurele middelen krijgen. 4: Wie met potentiële slachtoffers van seksuele uitbuiting in contact komt, moet de nodige opleidingen krijgen om slachtoffers snel te kunnen identificeren. En tot slot 5: Online dienstverleners moeten verplicht worden om proactief seksuele uitbuiting van minderjarigen op hun platformen tegen te gaan. Dit op basis van een samenwerkingsakkoord tussen alle relevante actoren zoals politie, parket en hulpverlening.

Oproep

Tot slot roept Child Focus iedereen op om stappen te zetten als ze iets verdacht opmerken. Burgers kunnen naar de politie stappen of via www.stopchildporno.be en het noodnummer van Child Focus (116 000) mogelijk misbruik melden. Andere platformen waar mensen terecht kunnen zijn www.nupraatikerover.be en www.stopitnow.be.

