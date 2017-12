Aantal doden op Belgische wegen in eerste negen maanden op laagterecord jv

06u26

Bron: belga 9 belga Het aantal doden op de Belgische wegen is in de eerste negen maanden van dit jaar gevoelig gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Met 363 doden ter plaatse is er in België zelfs sprake van een laagterecord. Ook Vlaanderen tekent met 168 doden een laagterecord op. Dat blijkt uit de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias, het instituut voor verkeersveiligheid en mobiliteit.

Er vielen in ons land de eerste negen maanden van het jaar elf procent (407 naar 363) minder doden dan vorig jaar in dezelfde periode.

Het aantal doden is forser gedaald op de Vlaamse wegen (van 202 naar 168 doden , ofwel -17 procent) dan in Wallonië (van 198 naar 185, ofwel -7 procent). Vlaanderen laat een laagterecord optekenen, terwijl er in Wallonië in 2014 betere resultaten werden opgetekend. In Brussel is het aantal doden wel gestegen van zeven naar tien.

In Vlaanderen valt in bijna elke provincie een daling van het aantal doden te noteren, behalve in Antwerpen. Daar viel integendeel een forse stijging te noteren.

Ook het aantal gewonden daalt (van 38.165 naar 35.735, ofwel -6 procent), net zoals het aantal letselongevallen (van 29.681 naar 27.966 , ofwel - 6 procent). Al deze indicatoren zitten op het laagste niveau sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004.

De daling van het aantal doden is het grootst tijdens het weekend (- 31 doden). In de week vielen er dertien doden minder. Het aantal letselongevallen vermindert voor alle types weggebruikers, behalve voor de ongevallen met vrachtwagens (+1 procent). De grootste daling valt daar te noteren bij de bromfietsen (-14 procent).

"Deze resultaten zijn zeker bemoedigend, maar we mogen toch niet op onze lauweren rusten", reageert minister van Mobiliteit François Bellot. "We hebben ten opzichte van onze buurlanden toch nog een zekere achterstand in te halen. Er moeten nog veel inspanningen geleverd worden om de doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 te halen. De strijd tegen recidivisme en rijden onder invloed van alcohol zijn enkele van onze prioriteiten om dat doel te halen."

BELGA Ben Weyts.

"Deze cijfers tonen een wereld van verschil met amper een paar jaar geleden", zo reageert Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) op de jongste verkeersveiligheidsbarometer van Vias. "In 2014 werden we nog geconfronteerd met een stijging: 'de schande van de 400' verkeersdoden in een jaar tijd", klinkt het. "Daarna hebben we een omvattend Vlaams Verkeersveiligheidsplan uitgedokterd, en het lijkt erop dat de inspanningen vruchten beginnen af te werpen. In 2016 daalde het aantal verkeersdoden al met 15 procent en ook in 2017 zet de daling zich kwartaal na kwartaal verder door. Vlaanderen is veruit de beste leerling van het Belgische klasje. We klokken af op een daling van 34 verkeersdoden."

"Heel goed nieuws is ook het laagterecord bij de letselongevallen waar fietsers bij betrokken zijn", gaat Weyts verder. "Het aantal fietsslachtoffers daalt ten opzichte van vorig jaar met veertien procent. De hartverwarmende daling is een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het is ook een tegengif voor de vele kritiek die ik krijg als ik met een onpopulaire maatregel kom, zoals extra trajectcontroles of de hervorming van de rijopleiding. Als ook maar een deel van de daling het resultaat is van de nieuwe beleidskeuzes, dan is mij dat alle kritiek waard."