Aantal doden door CO-vergiftiging vorig jaar gestegen TMA

18 juli 2020

08u12

Bron: Belga 1 Het afgelopen jaar zijn in ons land 29 mensen overleden aan de gevolgen van een koolstofmonoxidevergiftiging, tegenover 21 dodelijke slachtoffers in 2018. Het aantal ongevallen met CO-vergiftiging is licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Antigifcentrum jaarlijks verzamelt, zo meldt de VRT zaterdag.

Het aantal ongevallen als gevolg van CO-vergiftiging is in 2019 gedaald, en dit zelfs tot het laagste niveau sinds het Antigifcentrum alle cijfers registreert. Het aantal overlijdens is daarentegen met ruim 30 procent gestegen.

"Het moet zijn dat er toch nog altijd een heel aantal verbrandingsketels van slechte kwaliteit circuleert en dat het onderhoud daarvan nog altijd te wensen overlaat", zegt prof. dr. Dominique Vandijck van het Antigifcentrum. "Mensen herkennen ook vaak niet - of te laat - de eerste symptomen van een CO-vergiftiging, waardoor soms alle hulp te laat komt."

Het Antigifcentrum raadt aan om verbrandingstoestellen jaarlijks te laten controleren door een erkend installateur en ook regelmatig het huis voldoende te ventileren. Het is ook best om de schoorsteen jaarlijks te laten vegen. "We raden ook aan om bijzetvuurtjes op fossiele brandstoffen niet, of zo weinig mogelijk, te gebruiken als hoofdverwarming", besluit Vandijck. "Je zet tijdens de zomermaanden best geen smeulende barbecue in de veranda of garage, zelfs niet als die open zijn.”

LEES OOK. Hoe ontstaat een CO-vergiftiging? En hoe herken je dat? Alles wat je moet weten over deze stille doder (+)