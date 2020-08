Aantal coronadoden schiet plots omhoog: maandag en dinsdag samen stierven 20 mensen Koen Van De Sype

13 augustus 2020

13u38 248 Het aantal overlijdens door het coronavirus is maandag en dinsdag plots omhoog geschoten. Volgens voorlopige cijfers van Sciensano werden maandag 9 en dinsdag 11 overlijdens geteld. Het is van juni geleden dat het er nog zo veel waren.



“We stellen inderdaad een opvallende toename vast in het aantal overlijdens”, aldus epidemioloog Brecht Devleesschauwer van Sciensano. “De afgelopen weken zaten we gemiddeld aan twee tot drie overlijdens per dag, met een piek tot vijf. Maar maandag en dinsdag waren dat er respectievelijk negen en elf, goed voor twintig in totaal. In vijftien van de gevallen ging het om bewoners van woonzorgcentra. En in achttien gevallen om een bevestigd geval van Covid-19 (bij de twee andere was er een vermoeden, maar werd geen test uitgevoerd).”

Oorzaak

Wat de oorzaak is van de plotse stijging? “We zien de laatste tijd een lichte toename van het aantal ziekenhuisopnames en een heel lichte stijging van het aantal overlijdens”, vertelt hij aan HLN. “Het coronavirus circuleert dus nog altijd en kan nog altijd problemen veroorzaken. Maar er kan nog een andere factor spelen: de hittegolf.”





De temperaturen gingen afgelopen week naar ongekende hoogtes en ook de ozonconcentraties waren aanzienlijk. “We weten dat hitte, ozon en Covid-19 allemaal risicofactoren zijn op overlijden bij dezelfde gevoelige populatie van oudere en zwakkere mensen”, reageert hij.



Nu al de exacte oorzaak vastpinnen voor de stijging in het sterftecijfer is nog wat te vroeg, klinkt het. “Dat zullen we de komende dagen en weken moeten opvolgen. Als we zien dat het sterftecijfer weer omlaag gaat als de hitte verdwijnt, gaan we met iets meer zekerheid kunnen zeggen of het wel degelijk de hitte was die deze piek veroorzaakt heeft.”

Negentien van de twintig sterfgevallen werden opgetekend in Vlaanderen en Wallonië, één in Brussel.

