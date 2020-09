Aantal coronabesmettingen in België met 22 procent omhoog RL

11 september 2020

05u16

Bron: Belga 1 Tussen 1 september en 7 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 547,4. Dat is een stijging met 22 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voor de zesde dag op rij toont het gemiddelde aantal infecties een stijging. Het totale aantal gerapporteerde besmettingen sinds het begin van de epidemie komt daarmee uit op 90.568 gevallen.

Het gemiddeld aantal overlijdens per dag blijft wel nog licht dalen, met 1,1 procent naar 2,6.



In ons land zijn er momenteel 60,7 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, dat is een stijging van één procent.