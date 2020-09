Aantal coronabesmettingen blijft stijgen IB

07 september 2020

05u29

Bron: Belga 3 Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen, met 9 procent, tot gemiddeld 470 per dag in de periode van 28 augustus tot en met 3 september. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano deze ochtend.

In elke provincie van het land is er weer een stijging merkbaar van het aantal coronabesmettingen, op Vlaams-Brabant na. Ook in de provincie Antwerpen en in het Brussels Gewest, die met respectievelijk 626 en 858 besmettingen in een week het hoogste aantal besmettingen tellen, gaan de cijfers weer omhoog.

Er stierven in die periode dagelijks gemiddeld ook 3,3 personen die besmet waren met het coronavirus. Gemiddeld werden 15,7 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn nog steeds lichte dalingen.

Wel is het zo dat zondag uit het dagrapport bleek dat het aantal ziekenhuisopnames toch weer licht was gestegen, tot een daggemiddelde van 16,9. Maar dat gemiddelde sloeg op de periode van 30 augustus tot en met 5 september.

Er lagen zondag 223 coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 53 op intensieve zorg.