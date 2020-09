Aantal besmettingen stijgt opnieuw tot boven de 500 per dag IB

09 september 2020

05u36

Bron: Belga 6 Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen tot gemiddeld 502,1 per dag in de periode van 30 augustus tot en met 5 september, een stijging van 13%. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is al de vierde dag op rij dat het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis in stijgende lijn zit. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt.

Gemiddeld werden 18,4 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een lichte stijging van 4 procent. In totaal zijn in ons land al 19.165 mensen opgenomen wegens Covid-19.

Er stierven in dezelfde periode dagelijks gemiddeld ook 2,3 personen die besmet waren met het coronavirus, een daling van 2 procent. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 9.912. In ons land waren de voorbije veertien dagen 57,7 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners.