Aantal besmettingen opnieuw licht gestegen, ziekenhuisopnames gedaald mvdb

06 juni 2020

11u05 0 Er zijn de voorbije 24 uur 165 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld bij Sciensano, het federale wetenschappelijke instituut. Dat zijn er weer meer dan gisteren, toen we op 140 strandden.

In de ziekenhuizen werden 26 nieuwe patiënten opgenomen tegenover 32 gisteren. In totaal liggen nu nog 645 patiënten in het hospitaal. Het aantal sterfgevallen daalt tot vijftien.

