Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven toenemen IB

24 september 2020

05u46

Bron: Belga 1 In de periode van 14 tot 20 september werden dagelijks gemiddeld 1.425 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging van 62 procent tegenover een week eerder. Dat blijkt deze ochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De incidentie komt daarmee uit op 140 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste periode van 14 dagen, of een toename van 138 procent. In totaal hebben 106.887 mensen reeds positief getest in ons land.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is toegenomen met 21,7 procent naar gemiddeld 57 per dag, tussen 16 en 22 september.

Het aantal doden door de ziekte blijft stabiel met gemiddeld 3,7 in de periode van 14 tot 20 september. 9.959 mensen in ons land zijn reeds overleden aan Covid-19.