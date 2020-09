Aantal besmettingen blijft stijgen IB

08 september 2020

05u46

Bron: Belga 0 Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, met 7 procent, tot gemiddeld 479,4 per dag, in de periode van 29 augustus tot en met 4 september. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano deze ochtend. Daarmee stijgt het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie naar 88.769 gevallen.

Gemiddeld werden 15,7 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is nog steeds een lichte daling van 10 procent. In totaal zijn in ons land 19.125 opgenomen wegens Covid-19.

Er stierven in die periode dagelijks gemiddeld ook 3 personen die besmet waren met het coronavirus, een daling van 28 procent. Het aantal overlijdens komt daarmee op 9.909.

In ons land zijn er momenteel 54,6 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (-14 pct).