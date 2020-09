Aantal Belgen met antistoffen blijft stabiel: “We zijn nog ver verwijderd van groepsimmuniteit" AW

18 september 2020

11u43 0 De Belgische bevolking is nog ver verwijderd van groepsimmuniteit – een vorm van indirecte bescherming tegen infectieziektes. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano. Bij slechts 5 tot 8 procent van de Belgen werden antistoffen in het bloed teruggevonden.

“Voordat er sprake kan zijn van groepsimmuniteit moet de helft van de bevolking, tot wel 70 procent, antistoffen hebben aangemaakt tegen het virus”, verklaart Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. Dat betekent dat België nog een lange weg af te leggen heeft. Sciensano onderzocht 10.453 bloedstalen, in samenwerking met het Rode Kruis, waarvan 5 procent antistoffen bevatte. Dat percentage is ongeveer hetzelfde als het percentage in april. “De resultaten moeten wel met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, want bloeddonoren zijn doorgaans gezonde mensen en vertoonden de week voor de bloedafname geen ziektesymptomen”, kadert Van Gucht.

Antistoffen bij gezondheidsmedewerkers

Uit een tweede onderzoek bij gezondheidsmedewerkers in het ziekenhuis, blijkt 8 procent antistoffen tegen het coronavirus te hebben aangemaakt. “Opnieuw vergelijkbaar met de resultaten in april.” In totaal werden 850 gezondheidsmedewerkers onderzocht. Bij 81 personen werden antistoffen aangetroffen. Daarvan hadden vijf gezondheidsmedewerkers (6 procent) geen symptomen van het virus ontwikkeld.



“Bij slechts 2 van deze 81 deelnemers konden na verloop van tijd geen antistoffen meer aangetoond worden. Bij deze twee deelnemers, die als symptomen enkel hoofdpijn aangaven, verdwenen de antistoffen ongeveer twee en een halve maand na de vermoedelijke infectiedatum”, aldus Van Gucht. Bij de overige gezondheidsmedewerkers werden vier maanden later nog steeds antistoffen teruggevonden in het bloed.



“Uit deze onderzoeken kunnen we twee dingen besluiten”, vervolgt Van Gucht. “De Belgen zijn er de voorbije maanden goed in geslaagd om de virusverspreiding onder controle te houden. En twee: we zijn nog ver verwijderd van de zogenaamde groepsimmuniteit.”