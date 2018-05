Aantal asielaanvragen in België opnieuw gestegen kg

23 mei 2018

15u46

Bron: CGSV, Vlaams Belang 0 Het aantal asielaanvragen is in de eerste vier maanden van 2018 met 17 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). In totaal werden dit jaar al 7.140 asielaanvragen ingediend, tegenover de 6.085 aanvragen in dezelfde periode vorig jaar.

In eerdere cijfers van het CGVS was er al een licht stijgende lijn merkbaar. In 2017 werden er in ons land in totaal 19.688 asielaanvragen geregistreerd, terwijl dat er nog maar 18.710 waren in 2016. Een piek was er in 2015 met 44.760 aanvragen.

"De toename van het aantal asielaanvragen in België is opvallend gezien het feit dat de illegale immigratie naar Europa eerder terugloopt. Bovendien toont deze evolutie aan dat de vele zegebulletins die deze regering regelmatig uitstuurt, niet alleen voorbarig, maar zelfs ronduit misplaatst zijn", aldus Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang.

"Er werd de afgelopen drie jaar hier en daar weliswaar een beperkt initiatief genomen of (vooral) aangekondigd, maar lang niet voldoende en ingrijpend genoeg om een kentering teweeg te brengen. Maatregelen die wél een impact zouden kunnen hebben (zoals een daadwerkelijke verscherping van het uitwijzingsbeleid en een verstrakking van de regels voor gezinshereniging voor erkende asielzoekers), blijven tot op heden uit."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde in maart nochtans aan dat negen opvangcentra voor asielzoekers dit jaar de deuren zouden sluiten. "De instroom is gedaald, waardoor we de ruimte hebben om verder in te krimpen en kosten te besparen”, zo zei Francken toen.