Aantal asielaanvragen daalt met 25 procent TT

07 maart 2019

17u10

Bron: Belga 0 In februari 2019 hebben 2.063 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dat is een daling van 25 procent in vergelijking met januari. Palestijnen blijven de grootste groep van de aanvragers van internationale bescherming. Toch is hun aantal met 40 procent gedaald: 257 tegenover 426 in januari. Dat maakt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) bekend in een persbericht.

In januari waren er 2.765 verzoekers om internationale bescherming in België, toen een stijging met 120 procent ten opzichte van december 2018, aldus cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Dat was ook het hoogste aantal asielzoekers sinds drie jaar.

"Het aantal asielaanvragen is sinds de zomer van vorig jaar gestegen naar een gemiddelde van iets meer dan 2.000 per maand. Die stijging is beheersbaar, zeker nu de regering mijn actieplan voor een humane opvang van mensen die hier bescherming zoeken heeft goedgekeurd", aldus minister De Block. "We zorgen er ook voor dat ze sneller een beslissing krijgen. Wie geen recht op asiel krijgt, zal daardoor ook sneller ons land moeten verlaten."

Palestijnen blijven de grootste groep van de aanvragers van internationale bescherming. Het aantal mensen uit Syrië en Afghanistan blijft schommelen tussen 200 en 300. "Een ontradingscampagne specifiek naar de Palestijnen in de Emiraten en in Saoedi-Arabië werd meer dan 195.000 keer door de doelgroep gezien. Nieuwe ontradingscampagnes door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn in voorbereiding. Palestijnen krijgen bovendien geen automatische erkenning meer als vluchteling. De vrijwillige terugkeer van die groep zit ook in stijgende lijn", aldus De Block.

