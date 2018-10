Aantal asielaanvragen blijft op hoogste peil in ruim anderhalf jaar HR

08 oktober 2018

18u18

Bron: Belga 0 In september hebben 2.345 mensen een verzoek om internationale bescherming in ons land ingediend. Dat zijn er een twintigtal minder dan in augustus (2.368), toen het hoogste aantal aanvragen sinds begin 2016 werd genoteerd. Syrië, Palestina en Afghanistan vormen de top drie van landen van herkomst.

Dat blijkt uit de jongste cijfers die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtingen en de Staatlozen (CGVS) maandag op zijn website publiceerde. Na de piek van de herfst van 2015 met 6.830 verzoeken in september zakte het aantal verzoeken sinds februari 2016 onder de 2.000 tot juli van dit jaar (2.117). In de eerste 9 maanden van dit jaar kreeg het CGVS 17.498 aanvragen om internationale bescherming. Over heel 2017 waren er dat nauwelijks 2.000 meer zodat er in 2018 wellicht meer aanvragen zullen zijn dan vorig jaar. Dat is wel nog heel wat minder dan de 44.760 aanvragen in 2015.

Vlaams Belang

Vlaams Belang wijst erop dat het aantal asielaanvragen in september 23,5 procent hoger is dan een jaar geleden, toen 1.898 aanvragen geregistreerd werden. "De toename van het aantal asielaanvragen in België is des te opvallender gezien het feit dat de illegale immigratie naar Europa eerder terugloopt", merkt voorzitter Tom Van Grieken op. Hij wijt dit aan het uitblijven van een verstrakking van het Belgische asiel- en immigratiebeleid - in tegenstelling tot verschillende andere Europese landen. "Ook deze nieuwste cijfers tonen aan dat de bewering van deze regering dat de immigratiecrisis in dit land onder controle is, voorbarig is. Meer zelfs: ze is ronduit misplaatst", besluit hij.