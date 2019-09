Aantal asielaanvragen afgelopen zomer licht gestegen ADN

17 september 2019

14u28

Bron: Belga 0 Tijdens de zomermaanden juli en augustus heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een lichte stijging van het aantal aanvragen om als vluchteling erkend te worden, opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In mei was het aantal aanvragen gezakt tot rond de 1.800, in juli en augustus waren er opnieuw meer dan 2.100 aanvragen.

De Dienst Vreemdelingenzaken telde in juli exact 2.262 verzoekers om internationale bescherming. Het ging vooral om mensen uit Afghanistan (281), Syrië (239) en Palestina (229). Eritrea, Somalië, Turkije, Iran, Irak, El Salvador en Guinee vervolledigen de top 10 van herkomstlanden. In augustus kreeg de Dienst Vreemdelingenzaken 2.185 aanvragen om als vluchteling erkend te worden, opnieuw vooral uit Afghanistan, Syrië en Palestina.

Het aantal asielaanvragen steeg in de zomer licht in vergelijking met het voorjaar. In mei registreerde de DVZ bijvoorbeeld 1.813 aanvragen, waarmee het aantal verzoeken gedaald was tot het niveau van begin 2018. Nu zit het aantal asielaanvragen opnieuw rond het niveau van begin dit jaar.



Het Commissariaat-Generaal nam in juli 1.220 beslissingen over asielaanvragen, voor in totaal 1.524 mensen. De beschermingsgraad - het percentage van mensen dat effectief internationale bescherming krijgt - lag op 42 procent. In augustus nam het CGVS 945 beslissingen voor 1.154 mensen, met een beschermingspercentage van 32,4 procent.

Het CGVS had eind augustus een totale werklast van 8.366 dossiers die nog niet zijn behandeld, voor in totaal 10.672 mensen. Op basis van de instroom beschouwt het 4.200 dossiers als een normale werklast: de andere 4.166 zijn dus de reële achterstand.