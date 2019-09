Aantal asielaanvragen afgelopen zomer licht gestegen, momenteel recordaantal migranten op Griekse eilanden Asielaanvragen in Europa 6 procent hoger dan in 2018 ADN HAA TT

17 september 2019

17u15

Bron: Belga 1 Tijdens de zomermaanden juli en augustus heeft de Dienst Vreemdelingenzaken een lichte stijging van het aantal aanvragen om als vluchteling erkend te worden, opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In de Europese Unie lag het aantal asielaanvragen in juli 6 procent hoger dan in juli 2018. Ook bevinden er zich op de Griekse eilanden inmiddels meer dan 26.000 migranten, een record sinds de ondertekening van een migrantendeal tussen Turkije en de EU in 2016.

De Belgische Dienst Vreemdelingenzaken telde in juli exact 2.262 verzoekers om internationale bescherming. Het ging vooral om mensen uit Afghanistan (281), Syrië (239) en Palestina (229). Eritrea, Somalië, Turkije, Iran, Irak, El Salvador en Guinee vervolledigen de top 10 van herkomstlanden. In augustus kreeg de Dienst Vreemdelingenzaken 2.185 aanvragen om als vluchteling erkend te worden, opnieuw vooral uit Afghanistan, Syrië en Palestina.

Het aantal asielaanvragen steeg deze zomer licht in vergelijking met het voorjaar. In mei registreerde de DVZ bijvoorbeeld 1.813 aanvragen, waarmee het aantal verzoeken gedaald was tot het niveau van begin 2018. Nu zit het aantal asielaanvragen opnieuw rond het niveau van begin dit jaar.



Het Commissariaat-Generaal nam in juli 1.220 beslissingen over asielaanvragen, voor in totaal 1.524 mensen. De beschermingsgraad - het percentage van mensen dat effectief internationale bescherming krijgt - lag op 42 procent. In augustus nam het CGVS 945 beslissingen voor 1.154 mensen, met een beschermingspercentage van 32,4 procent.

Het CGVS had eind augustus een totale werklast van 8.366 dossiers die nog niet zijn behandeld, voor in totaal 10.672 mensen. Op basis van de instroom beschouwt het 4.200 dossiers als een normale werklast: de andere 4.166 zijn dus de reële achterstand.

Europa: +6 procent

In heel Europa werd deze zomer een stijging van het aantal asielaanvragen genoteerd. In juli ging het om ongeveer 62.900 aanvragen in een van de 28 landen van de EU, Noorwegen of Zwitserland. Dat is 26 procent meer dan in juni, een stijging die deels te verklaren is door het bijzonder lage aantal aanvragen dat die maand werd ingediend.

In vergelijking met juli 2018 gaat het om een stijging met 6 procent, in vergelijking met juli 2017 om een stijging met 1 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO).

Ondanks de stijging is Europa nog ver verwijderd van een nieuwe asiel- en migratiecrisis, zoals in 2015-2016. Zo werden er in juli 2016 122.000 asielaanvragen ingediend, bijna het dubbele van de jongste cijfers van juli dit jaar. Toch valt niet te ontkennen dat die 62.900 aanvragen het hoogste aantal zijn sinds maart 2017. Syriërs, Afghanen en Venezolanen zijn samen goed voor een kwart van het aantal aanvragen. Verder in de top tien staan mensen die afkomstig zijn uit Irak, Pakistan, Turkije, Colombia, Iran, Nigeria en Albanië.

Samen met het aantal aanvragen, is in juli ook het aantal asielbeslissingen gestegen die nationale autoriteiten namen. In 51.000 dossiers die voor de eerste keer werden ingediend, werd een beslissing genomen, 22 procent meer dan in juni. Over de manier waarop de Europese landen de last van de te behandelen asieldossiers onder elkaar willen verdelen, wordt al jaren gediscussieerd. Op 23 september vindt in Malta een migratietop plaats, waar het onderwerp opnieuw op de agenda staat.

Recordaantal in Griekenland

Het Griekse ministerie van Civiele Bescherming zegt ondertussen dat er op de eilanden van het land nooit meer migranten waren dan vandaag. Het gaat om meer dan 26.000 migranten. De vluchtelingenstroom naar Griekenland komt vooral vanuit Turkije. Alleen vandaag al kwamen 200 migranten aan op de eilanden Kos, Lesbos en Chios. Op de Griekse eilanden bevonden zich in april nog zo’n 14.000 migranten.

Veel van hen ontvluchten hun thuisland en proberen via Turkije Europa te bereiken. De migranten wonen vaak in speciale opvangkampen. De vluchtelingendeal, die in maart 2016 werd ondertekend, is bedoeld om te zorgen dat minder asielzoekers oversteken vanuit Turkije.