Aantal arbeidsongevallen met heftrucks neemt toe KVDS

09 april 2018

12u31

Bron: Belga 0 Het aantal arbeidsongevallen waarbij heftrucks betrokken zijn, is de jongste jaren gestegen in ons land van 3.230 in 2014 tot 3.428 in 2016. In de periode 2012-2016 vielen daarbij 5 doden. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag van senator Bert Anciaux (sp.a).

Bij de 9.905 ongevallen met heftrucks in de periode 2014-2016 vielen er in totaal 2 doden en raakten er 1.062 personen blijvend arbeidsongeschikt. Ook het aantal blijvend ongeschikten steeg van 319 in 2014 tot 379 in 2016. In 5.631 gevallen was er sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In de overige 3.210 ongevallen bleef het incident zonder gevolg voor de betrokken werknemers.

Verbod

Tijdens inspectiebezoeken werden in de periode 2014-2016 in totaal 8 pv's opgemaakt met betrekking tot heftrucks. In 13 gevallen werd een verbod opgelegd om de heftruck nog verder te gebruiken en in 4 gevallen werden er andere dwangmaatregelen opgelegd. Daarnaast werden ook 73 mondelinge en 1.637 schriftelijke waarschuwingen overgemaakt.

"De belangrijkste tekortkomingen die worden vastgesteld, zijn een gebrekkige of onvoldoende opleiding van de bestuurder, het besturen van de heftruck door onbevoegden, risico voor kantelen, het niet uitvoeren van preventieve controles, het niet aangepast zijn van de heftruck voor het uit te voeren werk, onvoldoende onderhoud, onvoldoende toezicht op het correct gebruik, geen gezondheidstoezicht van de bestuurder", aldus minister Peeters.