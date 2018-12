Aantal 65-plussers dat in ons land nog aan het werk is helft lager dan in EU KVDS

27 december 2018

13u40

Bron: Belga 0 De werkgelegenheidsgraad bij mensen van 65 jaar en ouder lag vorig jaar in ons land meer dan de helft lager dan in Europese Unie. We kwamen uit op 2,5 procent, waar dat in de EU gemiddeld 5,8 procent was.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op een schriftelijke vraag van Benoît Friart (MR). De minister baseert zich hiervoor op cijfers van Eurostat.

Daling

De werkgelegenheidsgraad in deze leeftijdscategorie steeg in ons land de voorbije jaren wel van 2 procent in 2011 tot 2,6 procent in 2015 om na een daling in 2016 tot 2,2 opnieuw te stijgen tot 2,5 procent in 2017.





Ook in de leeftijdsgroep 45-64 waren er in 2017 in ons land (64,2 procent) minder mensen aan het werk dan gemiddeld in de EU (69,3 procent).





De werkgelegenheidsgraad bij de 64-plussers daalt verder met de leeftijd. In Vlaanderen was in 2015 nog 9,31 procent van de 65-69-jarigen aan het werk, een percentage dat daalt tot 0,29 procent bij de 100-plussers.





In Wallonië bedroeg de werkgelegenheidsgraad dat jaar bij de 65-69-jarigen nog 8,81 procent en bij de 100-plussers 0,36 procent. In Brussel was dat respectievelijk 10,78 en 0 procent.