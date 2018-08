Aanstormende truck in achteruitkijkspiegel? Experts geven tips om ongevallen te vermijden Sven Ponsaerts

01 augustus 2018

17u29 6 Iedere automobilist kent wel dat vreselijk beangstigende gevoel na een blik in de achteruitkijkspiegel: ‘geraakt die aanstormende truck in hemelsnaam nog wel tijdig gestopt?’ De beste tip in geval van een nakende botsing: "Spring zo rap mogelijk uit de wagen."

Bij VIAS menen ze dat er geen ‘wondertip’ bestaat. “Het meest zinvol is wellicht aan de verkeerslichten gewoon voldoende afstand tot uw voorligger te bewaren”, zegt Stef Willems van het Belgisch centrum voor de verkeersveiligheid. “Het kan de impact op het voorliggend voertuig beperken. In het beste geval laat het ook de optie om alsnog een uitwijkpoging te ondernemen, als de weginfrastructuur en situatie dat ten minste toelaat.”

Heel wat automobilisten positioneren zich aan de verkeerslichten op meervaksbanen preventief uiterst links. “Dat is niet de raad die wij geven. Als alle automobilisten dat zouden doen, zou dit de doorstroming en wachttijd aan de lichten niet ten goede komen”, zegt Willems. “Ook de voet op het rempedaal houden of de wagen in eerste versnelling laten staan om eventueel tóch nog snel weg te geraken, zijn niet zaligmakend. Dat laatste zou wellicht ook tot een pak meer lichte kop-staartaanrijdingen leiden.”

Anticipeer

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN