Aansluiting Brusselse ring naar A12 afgesloten door vrachtwagen in schaar

01 oktober 2018

07u22

Bron: Vlaams Verkeerscentrum

De ochtendspits rond Brussel dreigt in de soep te draaien door een ongeval met een vrachtwagen aan het knooppunt Strombeek-Bever. De vrachtwagen staat in schaar. Daardoor is de aansluiting van de binnenring naar de A12 richting Antwerpen afgesloten. Ook verkeer dat van de A12 vanuit Brussel de buitenring wil oprijden, staat door het ongeval stil. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders die van Brussel naar Antwerpen willen aan om de E19 te nemen.

