Aanslagen Brussel: voorlopige hechtenis van Abrini en drie kompanen verlengd

17 augustus 2018

Bron: Belga 1 In het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de Brusselse raadkamer de voorlopige hechtenis van vier verdachten met twee maanden verlengd. Dat meldt het federaal parket. Het gaat om Mohamed Abrini, Ossama Krayem, Bilal El Makhoukhi en Ali El Haddad Asufi. Als de vier in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer moeten ze binnen de 15 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.

Abrini (32) werd op 8 april 2016 opgepakt in Anderlecht, een tweetal weken na de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel. Hij werd echter al gezocht sinds de aanslagen in Parijs op 13 november, onder meer omdat hij twee dagen eerder samen met Salah Abdeslam gefilmd werd in een tankstation op de snelweg naar Parijs. Abrini bekende dat hij de "man met het hoedje" is die gefilmd werd op bewakingsbeelden van de luchthaven van Zaventem, kort voor zijn twee mededaders zich opbliezen.

Teruggekrabbeld

De Syrische Zweed Ossama Krayem (24) werd ook op 8 april opgepakt. Hij werd gefilmd in metrostation Pétillon kort voor de aanslag in Maalbeek, toen hij vluchtig enkele woorden wisselde met Khalid El Bakraoui. De man, die ook bekendstond onder de valse Syrische identiteit 'Naïm Al Hamed', had zich ook in de metro moeten opblazen. Hij krabbelde echter terug en goot zijn lading TATP in het toilet van de flat in Etterbeek waar hij zich met Khalid El Bakraoui had schuilgehouden.

"Ik weet van niets"

Samen met Abrini en Krayem werd op 8 april in Laken ook Bilal El Makhoukhi (28) opgepakt. El Makhoukhi werd in 2015 nog veroordeeld tijdens het Sharia4Belgium-proces, omdat hij hand-en-spandiensten aan terroristische organisaties zou verleend hebben. Hij zou een rol gespeeld hebben bij de voorbereiding van de aanslagen, maar ontkent dat met klem. De man zou herhaaldelijk in het appartement in de Max Roosstraat geweest zijn in de weken voor 22 maart, maar was er zich naar eigen zeggen niet van bewust dat er een aanslag werd voorbereid.

El Makhoukhi wordt ook in verband gebracht met het appartement in de Kazernelaan. Zijn DNA werd immers aangetroffen op een lege verpakking van batterijen die in de flat lag. Vermoed wordt dat die batterijen gebruikt werden bij de aanmaak van de bommen die op de luchthaven Brussels Airport ontploften.

Audio-testament

In het audio-testament van Ibrahim El Bakraoui, dat teruggevonden werd op een laptop in de buurt van het safehouse in Schaarbeek, vermeldt hij ook de naam 'Abou Imran'. Dat zou dan weer de naam zijn die El Makhoukhi gebruikte toen hij in 2012 in Syrië verbleef.

De speurders vermoeden bovendien dat het de bedoeling was dat El Makhoukhi na de aanslagen de wapens van de terreurcel zou bijhouden en doorgeven aan andere kandidaat-terroristen. Die wapens zijn vandaag nog altijd spoorloos. Een dag voor de aanslagen contacteerde een van de kamikazes, Najim Laachraoui, met een audioboodschap emir Abou Ahmed in Syrië. Hij zegt daarin dat hij aan broeder 'Abou Imran' heeft laten weten hoe hij Ahmed moet contacteren en dat 'Imran' zal vertellen waar de wapens te vinden zijn. Tijdens zijn verhoren lachte El Makhoukhi weg dat hij die 'Imran' is.

Jeugdvriend van El Bakraoui

Ali El Haddad Asufi was op 24 maart 2016 -twee dagen na de aanslagen in Brussel en Zaventem- al eens opgepakt omdat hij een jeugdvriend was van Ibrahim El Bakraoui. Die wordt beschouwd als één van de leiders van de terreurcel en was één van de mannen die zich op 22 maart opblies op Brussels Airport. Asufi verklaarde toen dat hij Bakraoui al maanden niet meer gezien had en werd na verhoor vrijgelaten.

Op 9 juni 2016 werd hij echter opnieuw in de boeien geslagen: speurders hadden toen de beelden van de bewakingscamera's in het flatgebouw aan de Kazernelaan in Etterbeek geanalyseerd. Het was in dat appartement dat Khalid El Bakraoui en Ossama Krayem verbleven in de laatste dagen voor de aanslagen in Brussel en Zaventem.

Betrokken bij aankoop bommengordels?

Uit de analyse van die camerabeelden was niet alleen gebleken dat El Bakraoui het appartement al gebruikte sinds oktober 2015, maar ook dat Asufi hem toen geholpen had bij zijn verhuis. Ook in de maanden nadien kwam hij nog vele malen over de vloer. Asufi werd toen in verdenking gesteld voor de aanslagen in Brussel.

Toen ook zijn telefoonverkeer werd uitgeplozen, bleek dat hij op 4 september 2015 druk getelefoneerd had met nummers in Frankrijk en nog diezelfde nacht naar Frankrijk was vertrokken. Al of niet toevallig op hetzelfde tijdstip waarop Salah Abdeslam naar een vuurwerkwinkel trok net ten noorden van Parijs, om materiaal te kopen voor de bommengordels die in de Franse hoofdstad werden gebruikt. Het vermoeden dat Asufi bij die aankoop was betrokken, zorgde er in juli 2017 voor dat hij ook voor die Parijse terreur in verdenking werd gesteld.