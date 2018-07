Aanslag verijdeld bij Parijs: "België vraagt overlevering van in Frankrijk opgepakte verdachte" HA

04 juli 2018

14u53

Bron: Belga 0 België vraagt dat de persoon die in Frankrijk is opgepakt in het kader van het onderzoek naar de verijdelde bomaanslag door een Belgisch koppel, aan ons land zou worden overgedragen. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van een gerechtelijke bron. Bij het federaal parket in Brussel was niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor een reactie.

De 54-jarige Merhad A., van Iraanse origine, werd zaterdag opgepakt in Villepinte, ten noorden van Parijs. Daar vond een conferentie plaats van een Iraanse oppositiepartij met 25.000 aanwezigen. Een Belgisch koppel van Iraanse origine, dat diezelfde dag werd gearresteerd in België, zou er een bomaanslag hebben willen plegen.

De in Frankrijk opgepakte man wordt beschouwd als "vermoedelijke medeplichtige". België heeft volgens AFP nu een Europees aanhoudingsmandaat uitgeschreven tegen de vijftiger. Hij blijft in handen van de Franse justitie in afwachting van een beslissing over de gevraagde overlevering.

De man zal morgen achter gesloten deuren verschijnen voor het parket-generaal van het hof van beroep in Parijs, waar het aanhoudingsmandaat betekend zal worden. Een magistraat zal ook moeten beslissen of hij in voorlopige hechtenis wordt geplaatst of onder voorwaarden in vrijheid wordt gesteld.

Iraanse diplomaat

Het Belgisch koppel dat zaterdag in Sint-Pieters-Woluwe werd opgepakt, zijn twee dertigers: Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N.. Het duo is in verdenking gesteld van poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

In Frankrijk waren nog twee mensen opgepakt, maar zij werden na verhoor vrijgelaten.

In hetzelfde onderzoek werd in Duitsland een Iraniër aangehouden, die een contactpersoon zou zijn geweest van het koppel. De 46-jarige Assadollah A. is een in Wenen gestationeerde Iraanse diplomaat.