Aanslag New York: "Toestand van koppel uit Wilrijk nog altijd zeer kritiek" FT

22u48

Bron: AP 0 REUTERS Ook een Belgisch vlagje aan de herdenkingsplaats waar dinsdag verschillende fietsers van de weg werden gemaaid. Een Belgische vrouw uit Staden kwam daarbij om het leven, ook een koppel uit Wilrijk is er erg aan toe. Het Belgische gezin uit Wilrijk dat zwaargewond raakte bij de terreuraanslag in New York, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hun toestand blijft kritiek, klinkt het. De dokters hebben intussen ook het tweede been van de vrouw moeten amputeren.

Intussen zijn de namen van de Belgische familie bekend geraakt. Mama Marion Van Reeth (54) werkt als marketing manager voor Brussels Airlines. Haar echtgenoot, Aristide Melissas (47) is CEO van een familiebedrijf uit Borsbeek. Beiden raakten zwaargewond toen de Oezbeekse terrorist Sayfullo Saipov dinsdag over een lengte van anderhalve kilometer over het fietspad langs de Hudson River reed.

Van Reeth, die zich inzette voor 'Bike For Africa' - een organisatie die geld inzamelt voor goede doelen - deed niets liever dan fietsen. Zo reed ze in 2011 onder meer door Rwanda en Burundi, maar trok ze ook op fietsreis door Oeganda, Senegal en Gambia. Net een korte fietstocht op vakantie met haar gezin, werd haar dinsdag bijna fataal. Nadat eerder deze week haar ene been geamputeerd werd, lieten dokters weten dat ook haar tweede been niet meer kon worden gered. Haar man liep een zwaar hersentrauma op en werd onmiddellijk geopereerd. Ook hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zoon Daryl (16) raakte lichtgewond aan hoofd en nek, een neefje van het gezin bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock.

De Belgische hockeyfederatie plaatste twee dagen geleden nog een bericht op Facebook waar het zijn ongeloof en steun uitdrukt - het koppel was nauw verbonden aan de Antwerpse hockeyclub Beerschot. "Met een enorme verbijstering hebben we vernomen dat onder de zwaargewonden ook Aristide Melissas (lid van Beerschot, waar hij bij de Masters speelt), zijn echtgenote Marion en hun zoon Daryl zitten. In naam van de hockeyfamilie willen we aan Aristide en zijn echtgenote, zijn kinderen en al hun naasten, onze oprechte steun betuigen in deze uiterst moeilijke momenten." Naasten van de slachtoffers zijn het gezin achterna gereisd. In Antwerpen hangen de vlaggen aan het stadhuis halfstok.

Stille wake

Bij de raid dinsdag kwam ook jonge mama Ann-Laure Decadt (31) uit Staden om het leven. Voor haar wordt volgende vrijdag, 10 november, een stille wake georganiseerd.