Aanslag Luik: "Geen fouten gemaakt bij politie en inlichtingendiensten" TT

20 juli 2018

13u11

Er zijn geen fouten gemaakt bij de verzameling en uitwisseling van informatie door de politie en de inlichtingendiensten in het dossier rond de aanslag in Luik van eind mei. Dat blijkt uit het onderzoek van het Comité P en I, waarover vandaag verslag werd uitgebracht in de bevoegde begeleidingscommissie in de Kamer.

Bij de schietpartij in Luik bracht Benjamin Herman eind mei drie mensen om het leven: twee politieagentes en een 22-jarige jongeman. Nadien werd hij zelf door de politie neergeschoten. Al snel bleek dat Herman, die de aanslag pleegde tijdens zijn penitentiair verlof, de voorbije jaren was geradicaliseerd. Meteen rees de vraag hoe zo iemand vrij kon rondlopen. Zijn naam dook op in rapporten van politie en Staatsveiligheid, al bleek dat in rapporten die niet rechtstreeks op hem betrekking hadden, maar waarin hij wel werd geciteerd.

Volgens een goede bron zal in september nog op het dossier worden voortgewerkt omdat er nog enkele openstaande vragen zijn, al is de verwachting niet dat er nog iets fundamenteel aan de conclusie zal veranderen.

De begeleidingscommissie kreeg ook een stand van zaken in het onderzoek naar de dood van de Koerdische peuter Mawda. Zij werd geraakt door een politiekogel tijdens een kilometerslange achtervolging, terwijl ze zich met haar ouders in een bestelwagen vol vreemdelingen bevond. Dit onderzoek slaat niet op de vraag of de agent bijvoorbeeld al dan niet terecht heeft geschoten, want dat maakt deel uit van het gerechtelijk dossier. Hier gaat het over de procedure rond achtervolgingen, de coördinatie en communicatie. Daarover zijn echter nog geen conclusies klaar.