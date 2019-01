Aanschuiven op E40 en E17 door incidenten met vrachtwagens SPS

24 januari 2019

08u31

Bron: Belga 0 De ochtendspits verloopt moeizaam op en rond de E40 in Bertem richting Brussel en op de E17 richting Antwerpen door twee incidenten met vrachtwagens rond 7 uur. Automobilisten moeten rekening houden met files. "Het gaat om incidenten op zeer drukke plekken, die tijdens de ochtendspits sowieso verzadigd zijn, en waar we dus de volledige capaciteit van de weg nodig hebben", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

In Bertem kwam een vrachtwagen met technische problemen op twee rijstroken terecht, waardoor er zowel op de E40 als op de E314 richting Brussel wachttijden zijn tot een half uur. Ondertussen wordt de weg vrijgemaakt, waardoor de files stilaan zullen oplossen, zegt Bruyninckx.

Op de E17 richting Antwerpen en de Kennedytunnel vond in Zwijndrecht een kop-staartaanrijding plaats tussen twee vrachtwagen, die allebei getakeld moeten worden. Daardoor is de rechterrijstrook versperd. "Het is moeilijk om in te schatten hoe lang dat zal duren, maar er komt wel wat bij kijken", aldus de woordvoerder.

Het Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om de omgeving te vermijden. Het verkeer vanuit Brugge naar Antwerpen wordt aangeraden om via de A11/E34 te rijden. Wie vanuit Gent naar Antwerpen moet rijdt best via de R4-Oost en de E34, en wie richting Hasselt moet, wordt aangeraden via Brussel te rijden.