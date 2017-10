Aanrijding met drie vrachtwagens op E19 in Quaregnon mvdb

Een verkeersongeval met drie vrachtwagens en een auto op de E19 ter hoogte van Quaregnon (provincie Henegouwen) veroorzaakt zware verkeershinder. Het ongeval gebeurde kort na de middag. Om 16.15 uur stond er 10 kilometer file in beide rijrichtingen.

Bij het ongeval raakten vijf personen gewond, maar niemand is zwaargewond, aldus de politie.

Het rechter- en middenrijvak van de E19 in de richting van Bergen (Mons) zijn versperd. Het takelen van de betrokken voertuigen is nog aan de gang. Er is grote verkeershinder in de richting van Bergen.

Rond 16.15 uur is er 10 km file in de beide richtingen. De verkeersmoeilijkheden zouden nog tot omstreeks 18 uur duren, verwacht de federale politie.